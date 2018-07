Em vantagem, Santos escala titulares para pegar reservas do Internacional no Sul

Para montar o time, o técnico Dorival Junior confessa que ainda tem uma dúvida. O X da questão é o desgaste físico de alguns atletas como o meia Lucas Lima, por exemplo. "Por dados científicos, muitos dos que entrariam em campo não poderiam entrar. Há chances grandes de lesões graves. Nem tudo é dado científico. Tenho que transferir isso para o campo e tomar uma decisão", despistou.

O principal problema é o ataque. Vitor Bueno, Jean Mota e o argentino Vecchio estão contundidos. Se quiser manter a velocidade, Paulinho e Walterson são as opções. Se preferir fortalecer o meio de campo, as alternativas são Léo Cittadini, Rafael Longuine e Yuri.

No ano passado, o técnico santista foi bastante criticado quando levou reservas para a reta final do Brasileirão para privilegiar a Copa do Brasil - a equipe acabou derrotada pelo Palmeiras na decisão.

No Internacional, o técnico Celso Roth confirmou as expectativas e mostrou que vai optar por uma escalação alternativa. No treino desta terça-feira, no CT do Parque Gigante, ele armou o time gaúcho com apenas três titulares.

Como esta era a última atividade antes do duelo, a tendência é que a escalação adotada no CT entre em campo na quarta. E ela teve somente três jogadores que vinham sendo titulares nas últimas partidas: o goleiro Danilo Fernandes, o zagueiro Ernando e o meia Alex.

De resto, Celso Roth levará a campo alguns nomes que vêm sendo opções para o segundo tempo, como Eduardo Sasha, e outros que perderam espaço nos últimos tempos e sequer vinham atuando, como o zagueiro Alan Costa e o meia Andrigo. Este último foi destaque do Internacional no primeiro semestre e eleito o melhor jogador do Campeonato Gaúcho antes de cair de rendimento.

A expectativa era de que Valdivia e Ferrareis entrassem como titulares, mas eles treinaram entre os reservas nesta terça-feira e devem ficar no banco. O lateral-direito William, que ainda se recupera dos ferimentos pelo soco dado pelo colega Anderson na semana passada, fez um trabalho separado do grupo.