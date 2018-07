Em vídeo, Dilma elogia desempenho de atletas brasileiros no Pan

A presidente Dilma Rousseff comemorou o desempenho dos atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em vídeo postado na noite desta terça-feira (28) na página oficial do Palácio do Planalto no Facebook. O vídeo, de apenas 39 segundos, reforça a estratégia do governo de investir nas redes sociais para estabelecer uma interlocução direta da presidente com a sociedade, sem riscos de serem programados novos "panelaços", como os ocorridos durante o último pronunciamento de Dilma em rede nacional de rádio e televisão, em março.

"Os Jogos Pan-Americanos de Toronto chegaram ao fim e os atletas brasileiros obtiveram resultado histórico. Estamos entre os três principais países das Américas. Parabéns a todos. Vocês orgulham o povo brasileiro", disse Dilma.

O Brasil ficou em terceiro lugar no quadro geral de medalhas da competição, com 41 medalhas de ouro, 40 de prata e 60 de bronze, totalizando 141 medalhas. O País ficou atrás dos Estados Unidos (265 medalhas ao todo) e do Canadá (217).

"Ao vê-los brilhar no Canadá, tive a certeza que em um ano, nós, os brasileiros, teremos o orgulho e a honra de receber atletas e visitantes de todo mundo. Vamos fazer a maior festa do esporte: os Jogos Olímpicos Rio 2016", afirmou a presidente.

Dilma gravou no último sábado um total de cinco vídeos. Segundo o Broadcast Político apurou, a previsão é que seja postado um vídeo por semana, para não saturar a imagem da presidente nas redes sociais em um momento crucial para a recuperação de sua popularidade. A presidente também vai aparecer em vídeos falando sobre o programa de proteção ao emprego e para demonstrar otimismo com o desempenho da economia brasileira.