Em vídeo, Gabriel Medina desvia de barco em alta velocidade

Nesta segunda-feira, um dos patrocinadores do surfista brasileiro Gabriel Medina divulgou um vídeo que fez os fãs do atual campeão mundial travarem a respiração: nas imagens, Medina desvia de um grande barco enquanto pega uma onda em alta velocidade.

O vídeo divulgado pela marca de roupas mostra uma série de 'vacas' de outros surfistas renomados como Mick Fanning, Owen Wright e Mason Ho antes de encerrar com a manobra arriscada do brasileiro.

A última etapa do Circuito Mundial de Surfe, na praia de Pipeline, no Havaí, está programada para começar em 8 de dezembro. Quarto colocado no ranking mundial, Medina ainda permanece vivo na briga pelo segundo título consecutivo.