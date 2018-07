Em visita ao Rio, Bolt revela ansiedade pelo Jogos de 2016

RIO - Em visita ao Rio, promovida por um de seus patrocinadores, o velocista jamaicano Usain Bolt revelou nesta terça-feira sua ansiedade para voltar à cidade em 2016 e poder disputar a Olimpíada. Lenda do esporte mundial, ele já avisou que vai lutar pelo tricampeonato olímpico daqui a quatro anos.

Estrela dos Jogos de Pequim/2008 e de Londres/2012, Bolt é bicampeão olímpico dos 100 metros, 200 metros e revezamento 4x100 metros, provas em que também é o recordista mundial. Pensando em aumentar essa supremacia, ele disse nesta terça-feira estar "ansioso" para competir em 2016 no Rio.

Bolt projetou que ao chegar aos Jogos do Rio, quando já estiver com 30 anos, ainda possa estar no auge de sua forma física. "O mais importante nesses próximos quatro anos vai ser dosar meus treinamentos. O principal é não chegar ao pico físico antes de 2016. Se eu conseguir isso, vou estar bem", disse.

A visita de Bolt ao Rio, nesta terça-feira, começou com um passeio de helicóptero por instalações que devem ser utilizadas na Olimpíada de 2016, como o Estádio do Engenhão e o local onde será construído o Parque Olímpico na Barra da Tijuca. Também teve tempo para uma rápida parada no Cristo Redentor.

Depois, Bolt foi conhecer a Vila Olímpica Manoel Tubino, complexo sócio-desportivo municipal que fica em Jacarepaguá. Lá, o astro teve contato com as crianças que praticam esportes no local, posando para fotos e causando frenesi. E ainda recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Eduardo Paes.

Durante o evento, Bolt chegou a brincar com o prefeito do Rio ao disputar uma corrida de alguns metros na pista da Vila Olímpica. A agenda do bicampeão olímpico na cidade prevê outras atividades para os próximos dois dias, contando, inclusive, com uma performance de DJ numa festa na noite desta terça.