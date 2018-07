Em visita, Bach aponta Austrália com boa chance de sediar Olimpíada de 2028 A Austrália tem uma boa chance sediar os Jogos Olímpicos de 2028 se apresentar uma candidatura, disse nesta quarta-feira o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. O dirigente se reuniu com o primeiro-ministro australiano Tony Abott e incentivou o país a apresentar uma candidatura.