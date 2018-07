Em visita, Valcke ratifica abertura da Copa na Arena Corinthians

SÃO PAULO - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, ratificou nesta segunda-feira, durante visita a Arena Corinthians, que o local será, de fato, o palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. Embora o novo estádio já tenha sido confirmada há um bom tempo como local do jogo que abrirá o Mundial no Brasil, o dirigente enfatizou que agora pôde ter certeza de que o estádio estará pronto para abrigar este importante confronto e outras partidas da competição.

"Se a Fifa ainda tinha dúvidas se a abertura seria na Arena Corinthians, essa dúvida foi sanada hoje", ressaltou Valcke, durante mais uma visita da Fifa ao Brasil para acompanhar o andamento das obras nas arenas que ainda não estão prontas para receber os jogos da Copa de 2014.

O secretário-geral da entidade lembrou que até o primeiro semestre deste ano o novo estádio do Corinthians ainda gerava preocupação para a Fifa, mas agora festejou o rápido avanço das obras, que estão 86% concluídas, conforme destacou nesta segunda-feira o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também presente nesta visita oficial do organismo que controla o futebol mundial.

"Durante a Copa da Confederações, fiz uma reunião de emergência com o Andrés Sanchez (responsável do Corinthians pelo estádio) e com a Odebrecht para saber como estava a situação do estádio porque tínhamos preocupação com a entrega. Mas olho em volta e tenho certeza de que será entregue no prazo. Foi um trabalho maravilhoso, não há dúvidas de que a abertura da Copa do Mundo será neste estádio", destacou.

Também presente nesta visita de Valcke ao palco da abertura da Copa, Andrés confirmou que o estádio será entregue em dezembro e avisou: "Se a Fifa quiser aproveitar os jogos que o Corinthians vai fazer no estádio, a partir de fevereiro, para usar como evento-teste, poderá usar numa boa, sem problema nenhum".

Após visitar a Arena Corinthians, Valcke passará pela Arena da Baixada (Curitiba), também nesta segunda-feira, e ao longo desta semana marcará presença na Arena Amazônia (Manaus), na Arena das Dunas (Natal), na Arena Pantanal (Cuiabá) e no Beira-Rio (Porto Alegre), outros estádios que ainda não ficaram prontos para a Copa de 2014.