Em Xangai, Liu Xiang decepciona e fica em segundo

O atleta dos Estados Unidos vem em uma boa fase. Na última quarta-feira, no Meeting de Daegu, na Coreia do Sul, ele superou Dayron Robles. O também representante da China Shi Dongpeng completou o pódio. Apesar do revés, Liu Xiang ficou satisfeito com o resultado da prova.

"Foi um resultado decente. Acredito que foi bom porque vi que estou hábil para manter este nível", comentou o atleta chinês, que continua lutando com uma lesão no tendão de Aquiles.

Por causa desta contusão, Liu Xian teve que abandonar a prova dos 110 metros com barreira na Olimpíada de Pequim, facilitando a vida do cubano Dayron Robles, que foi o campeão olímpico. Na prova dos 100 metros rasos feminino, a norte americana Carmelita Jeter foi a vencedora com o tempo de 11s09, seguida pela jamaicana Shelly-Ann Fraser e pela atleta de Bahamas Chandra Sturrup.