Emanuel bate Alison em 1º duelo entre ex-companheiros e é campeão em Natal

NATAL - Companheiros até dezembro do ano passado, Alison e Emanuel estiveram pela primeira vez em lados opostos desde o desmantelamento da dupla neste domingo. E Emanuel levou a melhor. Atuando ao lado de seu novo parceiro, Pedro Solberg, o veterano de 40 anos venceu Alison e Bruno Schmidt e faturou o título da etapa de Natal do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

A expectativa era de que o primeiro encontro entre os ex-parceiros acontecesse na etapa de estreia do Circuito Brasileiro em 2014, em São Luiz, mas acabou mesmo ocorrendo na decisão em Natal. Emanuel e Pedro Solberg mostraram um pouco superioridade desde o início e venceram o equilibrado duelo por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 24/22.

"Espero, realmente, que seja o primeiro de muitos títulos. Posso dizer que é um dos mais importantes da minha carreira, pois tem um significado muito especial. Nunca imaginei jogar ao lado do Emanuel, um cara que eu via jogar quando eu ainda era criancinha. Devia ter uns 7 anos. Aprendo demais a cada dia com ele. Estou muito feliz. Mas, agora, já temos que pensar na próxima etapa. É apenas o início de um grande trabalho", disse Pedro Solberg.

Maior vencedor da história do vôlei de praia, agora com 151 títulos, Emanuel conquistou muitos desses troféus ao lado de Alison, com quem venceu dois títulos mundiais, alcançou 349 vitórias e subiu ao pódio 51 vezes, sendo uma delas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, quando ficaram com a prata. Até por isso, o veterano falou sobre a dificuldade de enfrentar seu ex-parceiro neste domingo.

"Existe um respeito muito grande entre a gente por sermos muito profissionais. É claro que, atrelado a isso, está o lado emocional de cada um. Gosto muito do Alison, que é um amigo que fiz, torço para que a dupla com o Bruno dê certo, mas agora passamos a ser adversários. Esse título foi muito mais importante pelo jeito como jogamos, a naturalidade com que eu e Pedro nos portamos nessas partidas aqui em Natal. E sentir o calor e a animação dessa torcida o tempo todo é sempre especial."

FEMININO

Na chave feminina, deu a lógica. Atuais campeãs mundiais, Talita e Taiana superaram a pressão da torcida local, toda do lado de Juliana e Maria Elisa, e venceram por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 18/21 e 15/7, faturando a etapa de Natal do Circuito Brasileiro.