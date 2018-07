Emanuel e Evandro avançam com 100% no vôlei de praia

MOSCOU - Nova dupla do vôlei de praia do Brasil, formada apenas para a parte final da temporada, Emanuel e Evandro estão conseguindo uma ótima estreia no Circuito Mundial. No Grand Slam de Moscou, primeira competição da parceria, eles tiveram 100% na fase de grupos, com mais duas vitórias nesta sexta-feira - já tinham ganhado uma vez no dia anterior -, e avançaram diretamente para as oitavas de final. Enquanto isso, os também brasileiros Bruno Schmidt/Pedro Solberg, Ricardo/Álvaro Filho e Alison/Vitor Felipe ainda precisam passar pela repescagem neste sábado.

Nesta sexta-feira, Emanuel e Evandro derrotaram os holandeses Stiekema e Varenhorst (21/19 e 21/13) e os russos Bykanov e Koshkarev (21/19, 25/27 e 15/12). Assim, ficaram na liderança do Grupo H. Agora, eles disputam neste sábado as oitavas de final do Grand Slam de Moscou, mas terão uma dupla brasileira como adversária: Bruno Schmidt/Pedro Solberg ou Alison/Vitor Felipe, que vão se enfrentar na repescagem para ver quem segue vivo na competição.

Curiosamente, as oitavas de final do Grand Slam de Moscou podem ter um confronto entre antigos parceiros, já que Emanuel formava dupla com Alison e Evandro jogava com Vitor Felipe - por decisão da técnica da seleção brasileira, Leticia Pessoa, houve a mudança entre eles para o restante da temporada do Circuito Mundial. Mas Bruno Schmidt e Pedro Solberg, atuais líderes do ranking, ainda ameaçam evitar esse inusitado encontro na etapa russa.

Alison e Vitor Felipe tiveram apenas uma vitória na disputa do Grupo G e ficaram em terceiro lugar, tendo que enfrentar agora Bruno Schmidt e Pedro Solberg, que ganharam duas vezes e terminaram na segunda colocação do Grupo B. Já a outra dupla do Brasil na disputa, Ricardo e Álvaro Filho, conseguiram a terceira posição no Grupo D, o que os levou para a repescagem deste sábado contra os holandeses Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen.