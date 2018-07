Emanuel e Evandro vão à semifinal no 1º torneio juntos SÃO PAULO - Está sendo muito boa a estreia de Emanuel e Evandro jogando juntos. A dupla formada pela técnica da seleção Letícia Pessoa para duas etapas do Circuito Mundial joga junta pela primeira vez no Grand Slam de Moscou e já está nas semifinais da competição na Rússia. Neste domingo, entrará em quadra pelas semifinais, contra os austríacos Petutschnig e Horst.