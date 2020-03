Embaixada antecipa em um dia volta da delegação paralímpica que está em Quito

A embaixada do Brasil no Equador informou na noite deste domingo que antecipou em um dia o retorno da delegação brasileira paralímpica que está em Quito. Segundo comunicado, um voo fretado da Gol partirá da capital equatoriana às 20h05 (horário de Brasília).

Na manhã deste domingo, os nove atletas e o treinador da equipe de Indaiatuba receberam a notícia de que voltariam na terça-feira. A embaixada não justificou a mudança. Pediu apenas que todos estejam atentos ao novo horário.

A delegação desembarcou em Cuenca no início do mês para iniciar treinamento específico na altitude de 2,5 mil metros. A intenção era melhorar o preparo físico do time de olho na seletiva que começaria na última quinta-feira. No dia 13, a competição foi cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus. No dia seguinte, o Equador fechou o aeroporto nacional. Desde então, os atletas tentam retornar ao Brasil.

O treinador Antônio Luiz Duarte Cândido procurou o Comitê Paralímpico Brasileiro e a embaixada do Brasil no Equador. No último sábado, a delegação conseguiu deixar Cuenca de ônibus e foi para um hotel em Quito. Na terça-feira, o governo brasileiro autorizou que um avião da Força Aérea Brasileira fizesse o resgate, mas ainda sem precisar uma data de retorno. Neste domingo, a embaixada comunicou que a volta ao País será por meio de um voo fretado da gol.

Confira a íntegra do comunicado:

Embaixada do Brasil em Quito

Repatriação de Nacionais- Pandemia do novo coronavírus (covid -19)

29 de Março, 2020

Caros Compatriotas,

informamos que o voo da Gol que os repatriará para o Brasil (destino final Guarulhos) foi adiantado para a manhã, segunda-feira, dia 30 de março de 2020, com decolagem prevista de Quito, às 18h05.

A Embaixada do Brasil no Equador está nesse momento adequando o planejamento do traslado e embarque de todos. Ainda hoje, daremos maiores informações sobre horário e forma de deslocamento de todos, bem como dos limites de bagagem.

Pedimos a todos que estejam preparados para a eventualidade de que, em função, do toque de recolher imposto pelo Governo do Equador, esse deslocamento tenha que ser feito na parte da manhã