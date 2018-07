Embalado, Fla faz do Grêmio a sua mais nova vítima

O Flamengo mostrou que sua vitória histórica sobre o Santos por 5 a 4, na quarta-feira, não subiu à cabeça. Jogando de forma séria, o time carioca venceu o Grêmio por 2 a 0, no Engenhão, e assumiu a vice-liderança do Brasileiro com 27 pontos, um atrás do líder Corinthians, que tem dois jogos a menos.

Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar muito bem. Durante todo o primeiro tempo, quando foi o autor intelectual do gol marcado de cabeça por Thiago Neves, aos 27 minutos, ele errou apenas um passe dos 14 que fez. Na segunda etapa, sua atuação acabou premiada com um gol, quando aos 27 minutos ganhou dividida com o goleiro Victor e só teve de empurrar para o gol vazio.

Já em Minas, no dia do aniversário de 35 anos da conquista de sua primeira Libertadores, em 1976, o Cruzeiro fez um jogo equilibrado contra o Botafogo, mas que acabou em derrota por 1 a 0.

O jogo marcou o reencontro do técnico Joel Santana com seu pupilo mais rebelde, o uruguaio Loco Abreu, com quem o treinador andou se desentendo quando dirigia a equipe carioca. E foi justamente o atacante uruguaio que acabou sendo o personagem principal ao marcar o gol da vitória aos 10 do segundo tempo.

"Olha, ele (Joel) conhece bem o nosso time e as características do nosso grupo, mas dentro de campo só os jogadores podem decidir e ser o protagonista", garantia Loco Abreu antes do apito inicial em Sete Lagoas.

O Cruzeiro pressionou muito nos últimos 15 minutos em busca do empate, mas o Botafogo se fechou e garantiu a vitória. Com o resultado, a equipe assumiu o 5.º lugar, com 22 pontos. O Cruzeiro permaneceu com 18 pontos, mas caiu para a 9.ª colocação.