Embalado, Mogi pega a instável Portuguesa Um luta para ficar entre os quatro melhores do Campeonato Paulista, o outro por uma vaga entre as oito equipes que disputarão a próxima fase da competição. Tudo leva a crer que o confronto entre Mogi Mirim e Portuguesa seja um dos duelos mais disputados da rodada do Estadual, hoje, às 19h30, em Mogi.