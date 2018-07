Embalado, Palmeiras encara força de Brasília Enquanto o time de futebol do Palmeiras vive às turras com parte de sua torcida, sendo alvo até de arremesso de xícaras, a equipe de basquete é só elogios aos seus torcedores. O técnico espanhol Arturo Alvarez agradece a força recebida da arquibancada, que empurrou o time a duas vitórias surpreendentes, sobre Uberlândia e Franca, nas últimas rodadas do NBB. "A torcida do Palmeiras é uma das melhores do mundo". Hoje, o Palmeiras encara o Uniceub/Brasília, às 21h, no Distrito Federal.