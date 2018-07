Embalado por vitória no clássico com Inter, Grêmio recebe o Figueirense Embalado pela vitória no Gre-Nal, o Grêmio recebe o Figueirense neste domingo, às 11 horas, em Porto Alegre, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor visa a permanência no G4 e também diminuir a distância para a ponta da competição, que atualmente é de quatro pontos.