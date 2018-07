Embate épico

O Santos tem bom elenco e, principalmente, Neymar. Mas, convenhamos, é atirador no Japão. O que vier será lucro, e não escrevo isso em tom de menosprezo. Nem poderia. Estamos, afinal, falando do melhor time do Brasil.

É claro que o santista vai sofrer em caso de derrota e não considerará "gratificante" somente o fato de ter enfrentado os astros regidos por Pep Guardiola. O almoço do domingo não terá o mesmo sabor e a programação com amigos e familiares será prejudicada. Independentemente do resultado, porém, o clube encerrará 2011 por cima, como sensação do Brasil pela conquista da Libertadores e por ter desafiado os europeus e mantido seu craque na Vila.

O torcedor quer mais. E cogitar uma vitória não tem nada de absurdo. Ela é bem possível. Nas duas vezes em que decidiu o título com brasileiros, o Barça entrou como favorito e acabou derrotado. Na decisão de 1992, os espanhóis perderam para o São Paulo por 2 a 1. Em 2006, o algoz foi o Inter (1 a 0), num confronto de nível técnico baixo e poucos lances de emoção.

O atual time catalão é bem superior, é verdade. Brinca de jogar futebol, diverte-se em campo e, não por acaso, é considerado um dos maiores de todos os tempos. Messi é fora de série, mas Neymar também. A diferença entre espanhóis e brasileiros não está nesses dois gênios, mas nos outros jogadores e no conjunto. O entrosamento e o toque de bola do Barcelona são inigualáveis. Xavi, Iniesta e Fábregas completam meio-campo e ataque fulminantes. Por isso, quase sempre dominam seus adversários - até nos raros tropeços.

O Santos tem alguns bons nomes, como Ganso e Borges. Depende, no entanto, muito mais de Neymar do que o Barça de Messi. Sem o jovem atacante, o time da Vila seria comum e provavelmente não estaria nesta semana no Japão. Como sempre, foi ele quem pôs a equipe na decisão. Contra o Kashiwa Reysol, Neymar resolveu um jogo que não havia começado tão fácil. O gol (o primeiro nos 3 a 1) pode não ter causado tanto impacto, mas foi de puro talento: drible curto com o pé direito e finalização perfeita com o esquerdo.

Se o garoto estiver inspirado, como tem sido na maioria das partidas, o Santos pode derrubar o gigante espanhol. Mesmo que perca, terá motivos para festejar uma temporada vitoriosa e de grande exposição internacional, algo que não ocorria desde os tempos de Pelé.