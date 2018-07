Emerson exalta superação corintiana e pede paciência

SÃO PAULO - O atacante Emerson ressaltou neste domingo, 29, a raça mostrada pelo Corinthians na vitória contra o Linense, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. O jogador, autor do único gol da partida realizada no Pacaembu, reconheceu que o time enfrentou dificuldades em campo e pediu paciência aos torcedores corintianos nas próximas partidas, tendo em vista o fato de que as equipes do interior paulista tiveram maior tempo de preparação para o torneio estadual.

"São times que estão treinando desde novembro. Então, os torcedores têm de ter paciência com a gente", afirmou, após a partida. "Mas, aos pouquinhos, chegamos lá", acrescentou. Com a vitória, o Corinthians segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, com três vitórias em três jogos.

O lateral-direito Alessandro também destacou o esforço da equipe durante a partida deste domingo e também lembrou que, diferentemente do adversário deste domingo, o elenco corintiano teve pouco tempo de preparação para o Paulistão. "A vontade tem de existir. Com pouco tempo de trabalho, nós temos de superar todas essas dificuldades", afirmou o jogador.