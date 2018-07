Emerson mostra estar pronto para ser titular

RIBEIRÃO PRETO - No teste promovido por Tite aos reservas corintianos, Emerson Sheik foi o único a se sobressair. Autor de um dos gols no empate suado diante do Comercial, ontem, em Ribeirão Preto, o atacante se destacou pelos lances de velocidade e pelo pânico que causou à defesa adversária ao acertar duas vezes o travessão do goleiro Alex Santana.

O desempenho do atleta, que se recuperou de lesão no púbis, somado a má fase de Liedson e Jorge Henrique, o credencia para ganhar uma vaga no time titular que vai encarar o Cruz Azul, do México, quarta-feira, no Pacaembu. "Tenho 33 anos e, enquanto achar que consigo, vou brigar para jogar. Tenho que provar que posso. Não dá para deixar de respeitar todos os outros jogadores, mas tenho de provar que estou bem para recuperar a titularidade. E vou continuar trabalhando para isso", afirmou o atacante, que apontou a falta de entrosamento para explicar o baixo desempenho do time no estádio Palma Travassos.

"Apesar de a gente treinar todo dia, não jogamos todo final de semana", disse Sheik, lembrando de outro atenuante para o resultado. "O campo não é bom, para não dizer horroroso."

Apesar dos gols de Gilsinho e Ramon, no final da partida, Sheik escolheu Tite como responsável por evitar a derrota. "Ele consegue motivar quem está fora e não é titular. Tem coisa que a imprensa não vê, mas ele incendiou a equipe e fez a gente acreditar até o final."