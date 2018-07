Emerson pode voltar ao Rio como titular

SÃO PAULO - Emerson disse, na sexta-feira, que nunca foi reserva por onde passou. Realmente foi dono da vaga no Flamengo e no Fluminense. Quarta-feira o Corinthians vai ao Rio encarar o Botafogo e o jogador pode ser a surpresa entre os 11 titulares.

Emerson entrou bem diante do Internacional, quinta-feira, mudando a história do jogo. Mas sua escalação em São Januário ainda não seria por méritos.

O centroavante Liedson vem sentindo dores no joelho esquerdo faz algum tempo e a situação se agravou após pancada de Bolívar no último jogo, no Pacaembu. Para não ver sua lesão piorar, o clube estuda poupar o Levezinho da próxima rodada.

