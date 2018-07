Emerson recebe tratamento de astro na chegada

NAGOYA - Emerson Sheik foi o jogador mais assediado na chegada do Corinthians a Nagoya. O herói da conquista da Libertadores goza de muito prestígio no Japão, onde jogou no Consadole Sapporo, no Kawasaki Frontale e no Urawa Red Diamonds. Por isso, entre os corintianos que recepcionaram a delegação alvinegra estavam torcedores do Urawa Red Diamonds usando camisas com o nome de Emerson às costas.

"É muito bacana ver esse carinho da torcida, isso motiva ainda mais a gente", falou o atacante. Tite também apontou a força da Fiel como uma arma do Corinthians no Mundial. "Parece que tu muda de país, de local, mas o carinho é o mesmo."