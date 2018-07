Emerson sente de novo a contusão e segue fora do Flu O atacante Emerson não deve enfrentar o Goiás, domingo, no Engenhão. Ontem, ele reclamou de dores no tornozelo esquerdo, que o tirou de combate por longo tempo no Campeonato Brasileiro, e deixou o treinamento depois de apenas 20 minutos. Enquanto isso, o atacante Fred e o meia Deco seguiam o ritmo dos demais companheiros e não apenas confirmaram seu retorno como devem ser titulares.