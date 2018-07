Emerson Sheik quer usar o Estadual para recuperar a posição no Corinthians

SÃO PAULO - O sorriso está de volta e com ele o bom futebol. Mais confiante e focado apenas no Corinthians, Emerson quer aproveitar a série de jogos no Paulista (são mais quatro até a partida diante do Millonarios na Libertadores, na qual Tite já admitiu dar descanso a alguns titulares), para colocar pressão em Pato e Guerrero, hoje os "donos" do ataque.

Depois de aproveitar a primeira chance e ir bem diante do Barbarense, o herói da Libertadores de 2012 espera dar nova volta por cima no clube em breve.

Reserva no início do ano passado, ele usou os jogos do Estadual para recuperar a vaga. Agora, quer voltar a ser titular com boas apresentações diante de XV de Piracicaba e Guarani.

"Estou feliz pela movimentação, com a alegria e a confiança de fazer as jogadas de novo, isso me deixa extremamente satisfeito. É bom se sentir bem, fazer o que gosta, jogar como habitualmente jogo", afirmou.

"Com esta atuação fico bem mais feliz e certamente nos próximos jogos a galera vai ver gols do Emerson." E revela a fórmula para conseguir um lugar entre os titulares.

"Para conquistar a vaga no time, o Tite fala uma frase que nem soa bem: é preciso ralar o bumbum no chão. Se o caminho é esse, é o que vou seguir."

Tite aprova. "Ele voltou a um padrão normal. Só consegue ser diferenciado, e ele tem essas virtudes, depois que passa de um degrau baixo para o médio. não querendo subir logo de uma vez, O Emerson fez o um a um, a flutuação, participou das jogadas defensivas, pressionou, foi objetivo, não simulou..."