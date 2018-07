Emerson vai direto ao assunto: 'Está na hora'

BUENOS AIRES - Nada do conhecido discurso ensaiado de véspera de jogo importante. Um dia antes do início da decisão com o Boca Juniors, o atacante Emerson resolveu abrir o coração e sem emocionou na entrevista. "Comento isso com os amigos, está na hora, é o nosso momento, momento de ter coragem, personalidade, cabeça no lugar e de levar esse título para São Paulo. Chegou a hora do Corinthians." O discurso, um pavor para qualquer treinador ou dirigente, que pode soar como provocativo, veio com tons sinceros e de desabafo, de quem já apanhou com as duras lições da vida e espera retribuir com algo bom pelo que ganhou no futebol.

Seria a confirmação de uma premonição que Sheik teve na reta final do Brasileiro de 2011, quando disse que sentia que "algo bom para ele estava guardado no clube".

Nesse momento, sua voz ficou embargada e os olhos marejados. Emerson se emocionou com a lembrança. O atacante brincalhão, sorridente, quase foi às lágrimas. "Um amigo falou hoje (ontem) pra mim que quando entrasse em campo, lembrasse da minha infância, que foi difícil, do lugar que vim e que foi muito pobre. E sempre me lembro com muito carinho, perdi contato com alguns amigos, acontecem tantas coisas que a gente começa a lembrar do clube", afirmou.

"O Corinthians há poucos anos, até a chegada do Ronaldo, não tinha o CT que tem hoje. Ele, junto com o Andrés (Sanches, ex-presidente), fez um Corinthians diferente e se não for este ano, a gente espera que seja, temos certeza absoluta que o clube cresceu e está no caminho certo para a conquista inédita da Libertadores", observou.

Ele compreende o fanatismo dos torcedores. "Nós jogadores esperamos dar esse presente ao torcedor, a todos os atletas que passaram pelo clube e não conseguiram esse título, às pessoas que ajudaram o Corinthians a crescer, os responsáveis por tudo que o Corinthians é hoje, os patrocinadores, que acreditaram e fizeram a gente crescer", disse Emerson.

O jogador também falou o estádio La Bombonera. Disse que o Boca Juniors leva pequena vantagem, mas não o aponta como favorito e pediu atenção esta noite.

"São dois jogos, então naturalmente temos de ter atenção especial. Dependendo do resultado aqui, define aqui. São dois confrontos, porém o resultado com um ou dois gols de diferença é expressivo e difícil de reverter, tanto a nosso favor como contra", comentou. "É lógico que fazer o segundo em casa, com apoio da torcida, talvez seja um fator importante para darmos um passo mais importante, que é levantar a taça, mas não vejo favoritismo de ninguém."

Ele voltou a pedir coragem e explicou como isso será nesta decisão. "É o que nos trouxe até aqui, o que nos trouxe à final. É ser agressivo, no momento certo, ter humildade, é ter ambição."