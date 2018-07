Emerson vai ter nova chance no Corinthians

SÃO PAULO - Emerson Sheik, herói da Libertadores de 2012 e ídolo da torcida, virou reserva, fato que gerou inevitáveis especulações quanto à saída dele do Corinthians. Nos dois últimos jogos na Libertadores o atacante nem sequer foi utilizado pelo técnico Tite.

Ao fim do jogo de quarta-feira, Sheik foi um dos primeiros jogadores a deixar o Pacaembu após a vitória por 3 a 0. E saiu rápido, sem falar com a imprensa. Reinaldo Pitta, empresário do jogador, nega que o atleta queria sair do clube e reforça que Sheik tem contrato com o Corinthians até o final do ano.

Sobre um possível interesse de Flamengo e Botafogo, Pitta afirma que não foi procurado. "O Sheik é jogador do Corinthians, agora, se o clube não quiser mais, aí é outra história, o que não acredito. E posso garantir que, se o Emerson falar que vai sair do Corinthians, vão aparecer propostas de vários clubes do País, não só do Rio."

A diretoria do Corinthians nega que tenha recebido proposta ou sondagens por Sheik.