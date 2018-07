Emoção na vitória de Sal Grosso

Por um triz. Grande Prêmio São Paulo tem final de prova eletrizante, vencida pelo cavalo Sal Grosso, do jóquei Luiz Duarte, seguido bem de perto pelos rivais

Mais uma vez o Grande Prêmio São Paulo conquistado de forma eletrizante. O cavalo Sal Grosso, do Stud TNT, em uma arrancada espetacular, brigou até o fim para vencer o 7.º páreo de ontem. Comandado pelo jóquei Luiz Duarte, o cavalo desbancou a grande aposta do dia, Mr. Nedawi, pilotado por Francisco Leandro, que fracassou e terminou a corrida em 17.º num total de 18 animais.

Apesar de ser a surpresa do dia, Duarte tem experiência no esporte e na prova paulista - foi a terceira vez que venceu o GP São Paulo. Por isso, a fama de sortudo não o incomoda. "Já ganhei com azarão e com favorito, não tenho esse preconceito. É preciso confiar no cavalo, independentemente do favoritismo", afirmou o jóquei, que conquistou o prêmio de R$ 300 mil. Os outros quatro primeiros dividiram a premiação de R$ 200 mil. Sal Grosso pagou R$ 5,20 para vencedor.

A corrida teve vários líderes ao longo do percurso. Após largar na frente, Quick Time perdeu posição para o Bom de Luta. Mas nem o nome garantiu que o cavalo montado por L. Chimenes se mantivesse na frente. Rockwell despontou e quase venceu, se não fosse o expertise do jóquei Luiz Duarte, que ultrapassou o adversário na reta de chegada e terminou a prova, de final emocionante, com o tempo de 2min25s987. "Fiquei muito contente, o nome (do cavalo) já era uma inspiração. Foi uma emoção incalculável", recordou Duarte. "Fiz contrato (há 30 dias fechou com o Stud TNT) na hora certa. Podia escolher a montaria e decidi pelo Sal Grosso porque ele corre bem nessa distância", explicou. A vitória, aliás, marca um retorno triunfante de Duarte ao Brasil, depois de quatro anos correndo em Macau, na China.

Se Duarte tem uma vasta bagagem no GP São Paulo, o treinador Venâncio Alves já virou expert. Durante os últimos seis anos, ganhou quatro vezes na capital paulista, provando que também tem estrela. "É preciso de um bom cavalo e sorte também. Ajuda de São Judas Tadeu, meu protetor, também é bem-vinda. Na verdade, é um conjunto: cavalo e jóquei. Uma parte não funciona sem a outra", resumiu Alves, que chegou a aconselhar Duarte a não se preocupar em treinar com Sal Grosso. Bastou alguns galopes. "Só andei um pouco para conhecer. É um cavalo fácil de conduzir e que corre bastante."

Nome da sorte. Não foi só Duarte que gostou do nome do cavalo. Com a fama de quem afasta o azar, Sal Grosso se tornou aposta para algumas pessoas. Uma delas foi o importador de vinhos Nelson Fontella, que presenciou a vitória do seu escolhido bem de perto, saboreando um charuto. "Joguei R$ 50, deu para ganhar alguma coisa. Escolhi por causa do nome. Sal Grosso é um nome forte, bom para descarregar", brincou ele, que frequenta o Jockey Club de São Paulo em média uma vez por mês.

Comemoração. Tal como pedia a tarde de gala, a entrega do troféu ao vencedor foi feita pela apresentadora Hebe Camargo, do SBT, que chegou ao palco numa carruagem. De acordo com ela, o momento foi especial e inédito. "Por incrível que pareça, foi a primeira vez que assisti a uma corrida. Agora só não sei se volto para casa de carro ou de cavalo", disse, arrancando risos do público de cerca de 20 mil pessoas.

Além de Francisco Leandro, a corrida estava focada no jóquei Nelito Cunha, que tentava ganhar o quinto título na prova paulista, para superar a marca do já falecido J. B. Gonçalves. Nelito, porém, terminou em segundo.