Empate coloca Togo nas quartas

Togo abriu o placar logo aos 13 minutos, quando Gakpe marcou com um chute cruzado depois de receber um belo passe do astro da equipe, o atacante Adebayor. Parecia que 0 time togolês teria uma jornada tranquila, mas as coisas se complicaram ainda no primeiro tempo, mais precisamente aos 30 minutos. Foi quando a Tunísia empatou com um gol de pênalti de Mouelhi.

O segundo tempo foi um filme de terror para Togo. Jogando no contra-ataque, a equipe teve algumas chances de acabar com a agonia, mas as desperdiçou. A Tunísia, por sua vez, pressionava mais e mais, até que teve outro pênalti marcado a seu favor. Desta vez, no entanto, Mouelhi mandou a bola na trave. Aos trancos e barrancos, Togo conseguiu conservar o empate até o fim.

Nas quartas de final, Togo vai enfrentar Burkina Faso. A partida será no domingo, em Nelspruit. O mata-mata começará no sábado com dois jogos: Gana x Cabo Verde, em Port Elizabeth, e África do Sul x Mali, em Durban. No domingo, a equipe de Costa do Marfim jogará contra a Nigéria em Rustemburgo.