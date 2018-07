Empolgado, Dimba luta por uma vaga

"Fiquei feliz com a minha atuação. Estava ansioso para entrar, mas depois deu tudo certo. Só faltou o gol", disse o goiano, primo em segundo grau do Dimba mais famoso e goleador.

Depois do jogo de quinta-feira, ele correu para casa e navegou pela Internet para ler as opiniões sobre ele. Mas, a de maior importância foi a que ele ouviu logo que o jogo acabou. "O professor me deu parabéns e disse que eu entrei bem no jogo", contou. Ele chegou em 2010 e cedeu 50% dos seus direitos ao Santos. Os outros 50% pertencem a ele (30%) e a DIS (20%).

Atacante em alta. Dois jogos, três gols e elogios do chefe. Esse é o balanço do começo de temporada de Alan Kardec, atacante emprestado pelo Benfica, por um ano, em agosto do ano passado, para o lugar de Keirrison.

Para Muricy, o que Alan Kardec fez nos dois primeiros jogos do Santos na temporada não é surpresa. O treinador lembra de que no ano passado, quando Ganso estava na seleção brasileira, o atacante foi importante, fazendo dupla função.

"Ele voltava para compor o meio de campo, dar combate, armar as jogadas, mas também aparecia frente. É inteligente e obediente taticamente. Como não fica parado, é difícil de ser marcado. Prefiro que ele jogue mais perto da área. Lá, é um perigo".

Por ser tranquilo e se expressar bem, ele tem a admiração de todos no grupo e fica satisfeito por ter sido bem acolhido. "Eu me sinto bem no Santos e a minha vontade é de permanecer. Quero convencer o clube a comprar os meus direitos ou conseguir prorrogar o meu empréstimo", finalizou. / S.F.