Empolgado, Phelps projeta mais títulos em Xangai

"Estou superfeliz por ter nadado mais rápido do que no ano passado, mas eu ainda quero mais. Quero ser mais rápido. Este é o tipo de prova que me levantou em 2000", afirmou o supercampeão olímpico, que tenta retomar o domínio nas piscinas, após cair de rendimento em 2010.

"Quero fazer o que geralmente faço quando estou em minha melhor forma. Quero dar um passo além", projetou Phelps, que acredita poder melhorar seu tempo nos 200m borboleta. "Quando eu olhei para os outros nadadores nos 150m, coloquei meu quadril para funcionar. Sei que ainda posso fazer mais nesta prova".

Para o americano, a medalha de ouro nos 200m era uma questão de honra. "Não queria perder novamente nesta prova. Fiquei muito frustrado por conta de todas as derrotas sofridas neste ano. É muito bom vencer de novo", comentou o dono de 14 medalhas olímpicas e 23 títulos mundiais.

Na avaliação de Bob Bowman, técnico de Phelps, a vitória desta quarta-feira motivará o atleta para as outras provas do Mundial. "Nós precisávamos de um empurrãozinho", avaliou. "Agora vamos trabalhar a arrancada final, nos últimos 50m, na qual ele sempre deixa os outros para trás".