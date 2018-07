Empresa chinesa fornecerá uniformes dos Jogos de 2016

Pelo acordo assinado pelos presidentes do Comitê Rio, Carlos Arthur Nuzman, e da 361º, Wuhao Ding, a empresa fornecerá 106,5 mil uniformes para os voluntários e equipe técnica que trabalharão nos Jogos do Rio, eventos-teste e no tour da tocha olímpica.

O design dos uniformes deverá ser criado até o primeiro semestre do próximo ano, sendo que a produção das mais de 100 mil peças está prevista para ocorrer até o final de 2015. A apresentação dos modelos ocorrerá no início de 2016.

Ainda nova no mercado brasileiro, a 361º é uma das maiores empresas de material esportivo da China e tem faturamento anual superior a US$ 800 milhões (R$ 1,98 bilhão).