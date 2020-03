Empresa deixa de produzir uniformes da liga de beisebol dos EUA para fazer máscaras

A empresa que fornece os uniformes oficiais da liga de beisebol dos Estados Unidos (Major League Baseball, MLB) suspendeu essa produção e passou a fabricar máscaras e outros produtos para as equipes médicas que atendem os casos da Covid-19.

Michael Rubin, o bilionário proprietário da Fanatics, disse que a fábrica da empresa em Easton, Pensilvânia, espera produzir até um milhão de máscaras e uniformes para os funcionários de hospital.

Um lote inicial de máscaras e uniformes já foi feito usando tecido inicialmente destinado aos uniformes do New York Yankees e do Philadelphia Phillies. Os suprimentos médicos serão distribuídos pelos estados da Pensilvânia e Nova York, os mais afetados pela pandemia nos Estados Unidos.

A temporada de 2020 da MLB estava programada para começar nesta quinta-feira, mas a pandemia do novo coronavírus levou à suspensão de todas as principais ligas e torneios esportivos do país.