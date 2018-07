Empresa que recebia renda dos jogos não existia A empresa que recebia quase um terço da renda de cada amistoso da seleção brasileira, a Uptrend Development, jamais existiu fisicamente no endereço que era divulgado em seu registro oficial. Documentos obtidos pelo 'Estado' revelam que a Uptrend tinha como seu representante o presidente do Barcelona, Sandro Rosell, e ficava na cidade de Cherry Hill, de 69 mil habitantes e a 140 km de Nova Iorque, no estado de Nova Jersey.