Empresa rebate CBF e nega problema com gramado da Fonte Nova

SALVADOR - A decisão do Brasil não fazer reconhecimento de campo na Fonte Nova foi recebida com tranquilidade pelas autoridades baianas, mas o argumento dado para não fazer isso que chocou os dirigentes. Segundo a CBF, os jogadores não vão fazer a atividade na arena porque o gramado não está em boas condições. A atividade será feita no Pituaçu.

Mas antes da seleção brasileira, a Nigéria treinou lá, a Itália vai treinar e houve o jogo do Uruguai com a Nigéria. Aparentemente, o gramado passou no teste e se mostrou em boas condições. Para colocar sua versão da história, a Fonte Nova Negócios e Participações divulgou nesta sexta um comunicado sobre a situação e garantiu que o campo de jogo poderia receber também o Brasil na véspera do duelo com a Itália, que será disputado neste sábado.

"A Arena Fonte Nova seguiu todas as recomendações feitas pelo Comitê Organizador Local (COL) e a Fifa em relação ao gramado, o que nos deixa muito seguros e tranquilos. Hoje vistoriei o campo antes do jogo, no intervalo e após a partida. Os danos foram mínimos e logo em seguida começou o trabalho normal de recuperação. Podemos garantir que ele estará em perfeitas condições para os treinamentos nesta sexta-feira e para o jogo no sábado, sem buracos e totalmente seguro", afirmou Maristela Kuhn, agrônoma da empresa Arena, que presta serviço de consultoria em estádios e instalações ao COL.

Durante a semana, foram usados no gramado alguns equipamentos modernos que simulam a luz do sol em locais que recebem mais sombra, a fim de acelerar o crescimento da grama. Durante a partida entre Nigéria e Uruguai, na última quinta-feira, a reportagem avaliou que o gramado da Fonte Nova estava em boas condições e considerou como "aprovado". Mesmo com um intervalo de dois dias entre as duas partidas, a expectativa é que o campo de jogo tenha boas condições. "Como as imagens podem mostrar, o gramado mesmo após o jogo dessa quinta-feira, continua superando todas as expectativas e pode receber qualquer equipe para treino e jogo", garantiu Ricardo Novelino, coordenador de campo da Arena Fonte Nova.