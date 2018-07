Empresário espera Montillo no Santos até o fim do ano

O Santos está muito perto de contratar o meia Wagner Montillo, do Cruzeiro. A afirmação é do próprio agente do jogador, Sergio Irigoitia. "O Santos está muito perto de contratar Montillo. Espero que o acordo final saia antes do final do ano", disse o empresário, que nunca havia se mostrado tão otimista.

Fontes ligadas à diretoria santista afirmam que o clube chegou aos 10 milhões (cerca de R$ 27 milhões) para adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador argentino. Com isso, o Cruzeiro ficaria com os 60% que lhe pertencem, repassando o restante ao BMG, dono de 20%, e a um grupo de empresários, dono da outra parte do montante. A diretoria do Cruzeiro estuda a proposta.

Na semana passada, a diretoria santista já havia feito uma oferta para adquirir 60% dos direitos federativos por cerca de 6 milhões (R$ 16,4 milhões) e mais um pacote de atletas - os volantes Adriano e Henrique, o atacante Miralles, o zagueiro David Braz e o meia João Pedro. Os mineiros, no entanto, insistiram na negociação do valor total.

O Santos decidiu aumentar a proposta e centrar todos os esforços na vinda do argentino deixando a negociação com Robinho em segundo plano.

Montillo é o principal reforço da lista do técnico Muricy Ramalho e parece estar disposto a jogar no Santos. Um jogador do elenco santista afirma que o cruzeirense se comunica diariamente com Neymar por meio de mensagens via celular.

Meia habilidoso e criativo, mas que fez um Campeonato Brasileiro regular, o argentino é considerado pela comissão técnica a peça ideal para substituir Paulo Henrique Ganso.