Empresário: ''O Valdivia precisa maneirar''

Um dos problemas que afetam o jogador é que seu casamento com a modelo Daniela Aránguiz está em crise. E de volta ao Brasil, após ficar um ano e meio no Al-Ain, dos Emirados Árabes, o chileno tem exagerado no mundo boêmio. "Sabe como é, as amizades, mulherada em cima. Ele estava confinado nos Emirados e agora tem toda a liberdade no Brasil. Ele precisa maneirar e vai fazer isso", disse Furlan.

Chateado com a notícia, Valdivia deve se reunir amanhã com Tirone. Ontem, o meia escreveu no Twitter que espera se recuperar logo da lesão, para ajudar o time.