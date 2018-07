Empresas batem cabeça e Beira-Rio continua ameaçado A obra do estádio Beira-Rio, palco de Porto Alegre na Copa do Mundo, segue no centro de um imbróglio. Ontem, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) voltou a considerar as garantias oferecidas pela construtora Andrade Gutierrez insuficientes para a concessão do financiamento para a reforma. O impasse aumenta a perspectiva de o estádio do Internacional não ficar pronto a tempo. A obra está parada há oito meses.