Empréstimo para o Itaquerão está 'travado' O presidente do Corinthians, Mário Gobbi, confirmou que o empréstimo para construir o Itaquerão está "travado". O Banco do Brasil recusou ser o intermediador do financiamento de R$ 400 milhões, já aprovado pelo BNDES numa linha de crédito para Copa do Mundo 2014. As garantias apresentadas pela Odebrecht, responsável pela obra, não foram aceitas pelo banco.