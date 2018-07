Encher pneus

Por isso, foi uma pancada no imaginário popular a metade inicial da entrevista que Lance Armstrong concedeu para Oprah Winfrey, atração da semana na tevê americana. O heptacampeão da Volta da França, a mais emblemática competição do ciclismo, pela primeira vez admitiu em público que mandou ver no doping ao longo da carreira vitoriosa. Não foi pouquinha coisa, não. Nada de um chá turbinado ou uma bolinha fortificante. O coquetel continha drogas pesadas: EPO, dosagem sanguínea, cortisona, hormônios de crescimento e sabe lá o diabo que substâncias mais.

O surto de sinceridade de Armstrong chocou as almas puras que até a quinta-feira, dia em que as revelações foram ao ar, supunham que ele não passava de vítima de inveja e campanha sórdida. O multicampeão já havia algum tempo fora punido porque as evidências das maracutaias eram gritantes. Tomou processo pra cá e pra lá. E, em todos as etapas, sustentou a tese de inocência. Jurou que o sucesso deveu-se a dedicação, argúcia, dom, aptidão e superação. Que incluía a volta por cima após um câncer nos testículos. Que história de vida!

Que fraude, isso sim! Que mistificação! O super-homem sobre as duas rodas não era real, quem colecionou prêmios era um ponche de química embutido num corpo esguio. Por duas décadas mais ou menos, os fãs aplaudiram um trapaceiro. Com talento, não se pode negar; mas sempre um mutreteiro.

A vigarice ganhou contornos tão rotineiros que a ingestão dos petardos tinha o mesmo peso de calibrar os pneus da bicicleta. Ou tomar um cafezinho na esquina, beber uma água mineral. Armstrong mandava veneno para o organismo porque se acostumou àquilo; nem não o atormentavam questões éticas ou de consciência. O negócio era dopar, pedalar, ganhar. Um círculo interminável.

Armstrong tirou proveito das falcatruas, não apelou pra desonestidade por ignorância ou boa fé. Ele sabia que, daquela maneira, levaria vantagem sobre os concorrentes - e mandava ver. Só que não se deu conta de que também era vítima. Vítima de um esquema que sugou a capacidade dele (noves fora os aditivos, tinha qualidade de sobra), que foi cúmplice e beneficiária da podridão. Ou você acha que o moço ingeriu todas as porcarias sem orientação? Tirou o lixo do nada?

Armstrong se transformou em presa de fraquezas bem humanas, uma delas é a vaidade, com o desejo de conseguir mais e mais, a qualquer custo. O poder, a glória, a badalação excitam, seduzem - e destroem, se o espírito vacilar. É assim em qualquer atividade. Olhe a sua volta e comprove.

Ele aguentará o tranco sozinho? Não sei. Se escancarar mais o jogo, provocará tsunami no meio; o ostracismo é conveniente para resguardar muito picareta. Por isso, talvez só ele pague o preço da malandragem. Depois da entrevista, quem sabe se sinta enfim homem, culpado e aliviado. Porém, fica a dúvida: quantos semideuses há por aí que são bombas ambulantes?