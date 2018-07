Encontro de brasileiros marca terceira rodada no WCT de Bells Beach

SÃO PAULO - A quinta e decisiva rodada do Rip Curl Pro Bells Beach da Austrália, terá um decisivo confronto brasileiro. O líder do ranking mundial Gabriel Medina, que venceu a primeira etapa do WCT em Margareth River, também no país insular, enfrenta o compatriota, Adriano de Souza, o "Mineirinho", último campeão em Bells Beach. Como não conseguiram classificação direta para as quartas de final, os brasileiros duelam nas ondas australianas e apenas um seguirá adiante no torneio.

Pela terceira rodada, Adriano de Souza enfrentou o compatriota Filipe Toledo, melhor para "Mineirinho". Com as notas 5.00 e 6.20, ele venceu Filipinho, que fez 6.17 e 4.57. Na outra bateria, entre Gabriel Medina e o australiano Bebe Durbidge, o brasileiro conseguiu duas boas ondas e cravou 7.33 e 8.23, despachando o atleta da casa, que obteve 6.83 e 8.30.

Já Miguel Pupo não teve a mesma sorte. Ele encarou o australiano Julian Wilson, que garantiu a classificação ao fazer 7.10 e 9.93 contra 3.67 e 5.67 do brasileiro. Joel Parkinson, John John Florence, Mick Fanning e Kelly Slater também venceram suas baterias. Se tivessem vencido, os brasileiros não teriam de passar por mais essa etapa e se classificariam diretamente para as quartas de final.

QUARTA RODADA

Medina caiu em bateria com Kelly Slater (EUA) e Jon Jon Florence (HAV). Melhor para o haviano que somou 15.57 pontos e avançou direto, contra 16.53 de Slater e 11.17 de Medina. Adriano de Souza, por sua vez, disputou sua bateria ao com os australianos Taj Burrow e Adam Melling e conseguiu a segunda posição. Taj somou um total de 15.57 (8.07 e 7.50) contra 12.10 (6.93 e 5.17) do brasileiro e 10.90 (5.50 e 5.40) de Melling.

PROXIMAS BATERIAS

Bateria 1: Adriano de Souza (BRA) x Gabriel Medina (BRA)

Bateria 2: Kelly Slater (EUA) x Adam Melling (AUS)

Bateria 3: Jordy Smith (AFS) x Julian Wilson (AUS)

Bateria 4: Fredrick Patacchia (HAV) x Owen Wright (AUS)