Encontro de campeões junta música e esporte

Que tal juntar músicos e esportistas consagrados, em conversas descontraídas, no início da noite, num ambiente agradável, com direito a plateia e transmissão ao vivo pela internet?

É o que fez o Encontro de Campeões, programa especial da Rádio Eldorado (em 107,3 FM), uma vez por mês, desde março até a Olimpíada.

A troca de experiências envolveu representantes da música popular brasileira e participantes dos Jogos. Emanuel Bonfim, diretor artístico da Eldorado – “a rádio dos melhores ouvintes” – e também apresentador da Rádio Estadão, fez toda a mediação.

O cantor, compositor, escritor e jornalista Chico César trocou ideias com o tenista Fernando Meligeni. E encantou-se com o bom humor do argentino naturalizado brasileiro.

O rapper, repórter e produtor musical Emicida e o instrumentista Fióti tiveram a companhia do lutador de tae-kwon-do Diogo Silva, que mostrou-se impressionado com a mistura e agilidade dos ritmos e rimas.

A cantora e compositora Marina Lima esteve ao lado da paciente judoca Danielle Zangrando, que apresentou peculiaridades do esporte com agora a segunda maior marca de medalhas olímpicas do Brasil – 22 no total. O vôlei, de quadra e de praia, contabiliza 23 depois dos Jogos do Rio.

O cantor Pedro Mariano recebeu a jogadora de vôlei e também sua fã Virna. Eles falaram do prazer de se apresentar perante o grande público.

A cantora, compositora e ilustradora Tulipa Ruiz dividiu o espaço com o nadador Fernando Scherer. Simpático, ele arrancou sorrisos ao recordar feitos nas piscinas.

O cantor, compositor e cronista Zeca Baleiro lembrou da reprovação de parte do público pelo fato dele ter gravado Chorão, vocalista falecido da banda Charlie Brown Jr.. Ele destacou que a música e o esporte também são feitos de provocação e isso tem um lado bom. A jogadora de basquete Branca se identificou com o comentário. Mesmo baixinha, ela obteve uma medalha de prata em 1996.

Os eventos tiveram cerca de 1 hora cada e ocorreram de forma intimista na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, no Bela Vista, e no Shopping Central Plaza, na Vila Prudente.

Entre as descobertas surpreendentes de um e outro aspecto em comum, também houve espaço para música boa, em meio às reações de um público aberto à nova experiência.

Ficou curioso para saber o que mais rolou nos bate-papos e pockets shows? Ainda não viu as galerias de fotos? Então acesse o site do Território Eldorado: www.territorioeldorado.com.br.

A ação multiplataforma, envolvendo jornal impresso, portal e emissora de rádio, fez parte do Projeto Olímpico do Estadão. Ela teve patrocínio da CVC e do Bradesco, além do apoio da Livraria Cultura e da Embratel.