Endividado, Santa Cruz vende mando de jogo e recebe o Corinthians em Cuiabá

A escolha de atuar em Cuiabá partiu da diretoria do Santa Cruz, que visa uma maior arrecadação já que seus torcedores perderam as esperanças com o time. Como a maior parte das arquibancadas terá torcedores corintianos, os clubes acertaram que dividirão o valor da renda.

Além da má fase dentro de campo, o Santa Cruz também tem dificuldades orçamentárias. Os jogadores do elenco estão com os salários atrasados em três meses. Por isso, conforme for o lucro do jogo desta quarta-feira, o clube pernambucano estuda mandar outros jogos no local.

Para a partida, o técnico Doriva não contará com o volante Derley pelo segundo jogo consecutivo por conta de dores musculares. Jadson, que foi titular na derrota de 3 a 0 para o Flamengo na última rodada, deve ser novamente o substituto.

Outra baixa é o lateral-esquerdo Allan Vieira. Para o setor, o treinador deve deslocar o lateral-direito Vitor. As boas notícias são os retornos dos zagueiros Neris e Danny Morais, que cumpriram suspensão.