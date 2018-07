Enfim, Ganso se sente pronto para brilhar

Paulo Henrique Ganso passou praticamente quatro meses em tratamento desde que desembarcou São Paulo para poder chegar em 2013 no auge da sua capacidade física. Jogou pouco - cinco partidas, sendo apenas a última, contra o Corinthians, como titular - e passou a maior parte do tempo curando uma persistente lesão num músculo da coxa esquerda. Tudo para jogar para valer a partir de agora e ser o maestro da equipe.

A menos de uma semana do primeiro compromisso na temporada, o jogador cumpriu todos os estágios definidos pela comissão técnica e poderá começar efetivamente sua trajetória no Morumbi. Confirmado como titular absoluto por Ney Franco ainda antes da pré-temporada, ele entrará em campo no mesmo nível dos demais companheiros pela primeira vez desde que chegou ao clube, em setembro.

A expectativa em torno do seu desempenho já é algo esperado pelo próprio atleta, mas ele não se preocupa com o fato e garante estar pronto para corresponder ao que esperam os são-paulinos. "Eles sempre me quiseram muito aqui, por isso sei que a expectativa vai ser grande e a responsabilidade maior ainda. Espero que dentro de campo eu possa representar tudo isso o que eles estão esperando."

Fisicamente Ganso não apresenta nenhum problema e realiza os mesmos exercícios dos demais. A única diferença está nas atividades de reforço muscular para fortalecer a região da lesão.

A aposta de Ney Franco é que o talento do jogador conseguirá suprir a ausência de Lucas, o que o fez mudar o sistema tático. Jadson, antigo articulador da equipe, jogará mais pelo lado direito e caberá a Ganso organizar as ações de ataque. "Jogando mais próximo dos atacantes estou mais próximo do gol também, tanto para dar assistência como para concluir. Acho uma boa para a equipe."

Novela. O São Paulo não conseguiu acertar ainda a situação de Vargas, e vê o Grêmio novamente se aproximando do jogador. O clube gaúcho intensificou os contatos com o Napoli para tentar passar à frente nas negociações. O Tricolor continua se enxergando em melhor posição, mas evita declarações que possam transformar a disputa em um leilão. Os diretores procurados ontem pelo Estado não atenderam às diversas ligações feitas pela reportagem.