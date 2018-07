Enfim, Palmeiras vence um jogo

O Palmeiras fez o que precisava a esta altura do Campeonato Brasileiro: foi até Salvador, venceu o Bahia por 2 a 0 e se livrou de qualquer fantasma, tanto o do rebaixamento quanto da sequência sem vitórias.

Já eram 10 jogos sem triunfar, interrompidos ontem. A fórmula mais usada e também a mais eficiente para o Palmeiras conseguir gols neste ano foi utilizada e deu resultado mais uma vez: bola parada sob a batuta de Marcos Assunção.

O escanteio sempre venenoso que o volante cobra foi o responsável pelo gol de Ricardo Bueno e pela vantagem que veio logo no começo do jogo e deu a tranquilidade que o time precisava para encarar a tarefa de vencer fora de casa - um feito que no Brasileiro tem sido raríssimo para os palmeirenses, já que ontem foi apenas a segunda vez que isso aconteceu em 18 rodadas jogando como visitante. No fim do jogo, uma cobrança de falta perfeita.

Mas a boa notícia para o Palmeiras é que, desta vez, a equipe mostrou qualidades que estavam adormecidas havia um bom tempo, mesmo contra adversários até mais frágeis do que o Bahia e até quando os enfrentou como mandante.

Acordou. E uma dessas peças adormecidas que reapareceram no estádio Pituaçu foi das mais importantes: Valdivia. O chileno que, como ele mesmo admitiu recentemente, só vinha sendo destaque pelo o que apronta fora de campo, teve bom desempenho. Ele foi o armador que o time precisa, sobretudo no segundo tempo, quando o Bahia foi para o ataque em busca do gol de empate e deixou bastante espaço para o Mago agir.

Outra virtude do Palmeiras ontem e que rareou ao longo das outras 35 rodadas foi a marcação menos passiva. Em vez de deixar que o Bahia ficasse com a bola o tempo todo, carregando-a até próximo de sua área, o sistema defensivo palmeirense dava combate a partir de sua intermediária e em boa parte das vezes obteve sucesso.

Tanto é que Deola quase não apareceu no jogo. O Bahia ameaçou, sim, mas muito menos do que outros rivais que receberam o Palmeiras em suas casas no Brasileirão.

Os pontos conquistados em Salvador vão servir para dar a Felipão e a seus comandados um pouco de paz, que foi o que mais faltou ao clube durante toda esta temporada de 2011.

Dá também para a diretoria não ter que se preocupar mais com este ano, já perdido há meses para o Alviverde. Não dá para apagar mais um ano sem títulos e cheio de dissabores, mas bem que o Palmeiras pode se espelhar no que fez em Salvador.