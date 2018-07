Enigmático, Anderson Silva publica texto em tom de despedida

O flagra no exame antidoping realizado antes e depois da luta contra Nick Diaz, no UFC, pode ter mudado completamente a vida de Anderson Silva. Após ser retirado do TUF antes do fim da edição, o lutador escreveu uma mensagem enigmática no seu Instagram na noite deste domingo, com tom de despedida da principal organização de artes marciais mistas do mundo.

"A grandeza vem não quando as coisas sempre vão bem para você, mas a grandeza vem quando você é realmente testado, quando você sofre alguns golpes, algumas decepções, quando a tristeza chega. Porque apenas se você esteve nos mais profundos vales, você poderá um dia saber o quão magnífico é se estar no topo da mais alta montanha. Obrigado a todos por tudo. UFC", publicou o lutador.

Anderson Silva fará apenas os três primeiros episódios do Reality Show The Ultimate Fighter. Após isso, o lutador será substituído pelos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro, que enfrentarão o Time Shogun, treinado por Maurício 'shogun' Rua. Anderson Silva ainda não foi julgado pelo doping. Se condenado, ele poderá pegar até dois anos de gancho.