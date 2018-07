Ênio Vecchi faz sua 1ª convocação

O treinador, que nunca trabalhou com mulheres, dividiu seu tempo com o time masculino do Vitória até o início de abril, quando a equipe saiu do NBB.

A primeira lista, afirma, foi fruto de observação de vídeos da Liga Nacional e de jogos do Campeonato Paulista mas também do auxílio dos assistentes Urubatan Paccini e Janeth, além de Luiz Tarallo, técnico da sub-19.

Hortência, diretora de seleções, é presença constante. Também dá seus pitacos - e, muitas vezes, até complementa perguntas dirigidas a Ênio. Admitiu, por exemplo, ter aconselhado a convocação da pivô Franciele já na primeira lista por achar que a atleta "demora para engrenar".

A convocação final, para o Pré-Olímpico e o Pan, sai em 17 de julho. Ênio adiantou que a pivô Érika, a ala Iziane, a armadora Adrianinha e a ala-pivô Damiris já estão garantidas.

A LISTA

Armadoras: Bárbara (Americana), Bethânia (Ourinhos) e Ivana (Mangueira).

Alas: Fernanda Beling (Americana), Jaqueline (Santo André), Micaela (Santo André), Palmira (Catanduva), Sílvia (Ourinhos) e Tatiana (Jundiaí).

Pivôs: Carina (Americana), Clarissa (Americana), Franciele (Cadi Laseu/ESP), Gilmara (Catanduva), Isis (Araçatuba), Nádia Colhado (Santo André) e Simone (Santo André)