Enquanto isso, treino duro em Saquarema Junto com mais 14 atletas, a oposto que acabou de trocar o Osasco pela Unilever trabalha no CT do vôlei, no Rio. O time de José Roberto Guimarães treina para a Copa Pan-Americana, estreia da seleção na temporada. O torneio, que é classificatório para o Grand Prix, será realizado no México de 29 de junho a 9 de julho.