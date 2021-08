Tóquio-2020: Entenda as classificações paralímpicas e outras especificidades

A delegação brasileira começou a busca por medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e o Estadão preparou um pequeno guia para explicar especificidades da modalidade. As classes paralímpicas, por exemplo, são divididas em três grandes grupos: visual, intelectual e físico.

A sigla sempre faz referência ao nome da modalidade em inglês. Por exemplo, no atletismo, as classes que disputam as provas e pista (velocidade, meio fundo, fundo e saltos) e de rua (maratona), levam o T, de Track. Quem disputa as provas de campo (arremesso de peso, salto em altura e lançamento de disco), F, de Field. Os números indicam o comprometimento físico. Quanto maior o grau, menor a numeração.

Leia Também Com recorde de atletas, Brasil tenta ficar no top 10 do quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos

Na bocha, todos os atletas competem em cadeira de rodas. Na classificação funcional, eles são divididos em quatro classes, de acordo com o grau da deficiência e da necessidade de auxílio ou não. No caso dos atletas com maior grau de comprometimento, é permitido o uso de uma calha para dar mais propulsão à bola. Os tetraplégicos, por exemplo, que não conseguem movimentar os braços ou as pernas, usam uma faixa ou capacete na cabeça com uma agulha na ponta. O calheiro posiciona a canaleta à sua frente para que ele empurre a bola pelo instrumento com a cabeça.

O futebol de 5 é exclusivo para cegos ou deficientes visuais. As partidas acontecem em um campo de grama sintética. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da Fifa nos últimos cinco anos. Junto às linhas laterais, são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo. Cada time é formado por cinco jogadores - um goleiro e quatro na linha. Diferentemente de um estádio convencional de futebol, as partidas são silenciosas, em locais sem eco. A bola tem guizos internos para que os atletas consigam localizá-la. O jogo tem dois tempos de 25 minutos e intervalo de 10.

Ao contrário de outras modalidades paralímpicas, o goalball foi desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. A quadra tem as mesmas dimensões das de vôlei (9 metros de largura por 18 de comprimento). É como se fosse um gol a gol. As partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos, com 3 minutos de intervalo. Cada equipe conta com três jogadores titulares e três reservas. Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adversária. A bola tem um guizo em seu interior para que os jogadores saibam sua direção.

No vôlei sentado, podem competir homens e mulheres que possuam alguma deficiência física ou relacionada à locomoção. São 6 jogadores em cada time, divididos por uma rede de altura diferente e em uma quadra menor do que na versão olímpica da modalidade. É permitido bloqueio de saque, mas os jogadores devem manter o contato com o solo o tempo todo, exceto em deslocamentos.