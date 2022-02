Super Bowl acontece no domingo; entenda como funciona uma partida de futebol americano

Com a data do Super Bowl se aproximando, cresce a curiosidade sobre o funcionamento do futebol americano. O esporte é basicamente um jogo de conquista de território (no caso, as famosas jardas) em busca da marcação de pontos no campo do adversário. Cada time no futebol americano tem 11 atletas em campo. Não há limite de substituições e os jogadores podem entrar e sair da partida quantas vezes o treinador quiser. Por isso, quando o time tem a posse da bola, usa onze atacantes em campo. Quando não está com a bola, emprega onze defensores. Nas jogadas de chute, entram os chamados “especialistas”.

São quatro períodos de 15 minutos, totalizando 60 minutos de bola em jogo. Mas o cronômetro é parado em muitas situações, o que faz uma partida durar mais de três horas. A equipe que está atacando tenta avançar gradualmente no campo, em jogadas de curta duração chamadas “downs” ou “descidas”, que terminam sempre que o jogador de posse da bola é derrubado (o “tackle”) ou sai de campo.

Se conseguir levar a bola até a endzone (área após a linha de fundo), o time faz o touchdown, que vale 6 pontos. Ao fazer um touchdown, a equipe ganha a chance de tentar um extra-point (ponto de bonificação), chutando a bola por entre as traves, ou uma “conversão” (dois pontos de bonificação), por meio de um “minitouchdown”, com a jogada começando na linha de duas jardas.

Outra forma de marcar pontos é o field goal, chute por entre as traves que vale 3 pontos e pode ser realizado a qualquer momento do jogo.

Para manter a posse da bola, o time precisa avançar no mínimo 10 jardas a cada quatro jogadas (ou downs). Se conseguir, renova as quatro chances para mais dez jardas e assim por diante. Se em algum momento o time realizar quatro tentativas e não conseguir somar as 10 jardas, entrega a bola ao adversário no ponto onde a quarta jogada terminou.

Por razões estratégicas, muitas vezes a equipe não tenta avançar na quarta jogada e opta por chutar a bola. Se estiver perto da enzone adversária, tenta um chute de field goal (que vale 3 pontos). Se estiver longe, faz um punt – chute longo, que visa passar a posse de bola ao adversário, mas em posição de campo desfavorável a ele.

TURNOVERS

São a perda acidental da posse da bola. Há dois tipos. O fumble é a situação em que o atleta deixa a bola cair e ela fica "viva", podendo ser tomada pelo adversário. Já a Interceptação ocorre quando uma bola lançada pelo quarterback é pega ainda no ar por um jogador do time adversário.

FALTAS E PENALIDADES

O árbitro ou seus auxiliares sinalizam que houve uma falta atirando um pano amarelo ao gramado (flag), mas não interrompem a jogada. No final dela, reúnem-se para decidir se a penalidade será aplicada ou se haverá a lei da vantagem. As penalidades sempre envolvem perda de território. Confira as principais:

Atraso de jogo - O time que ataca tem 40 segundos para colocar a bola em jogo entre uma jogada e outra. Se exceder esse tempo, recua 5 jardas.

Saída falsa - Ao começar uma jogada, os atletas do time com a posse da bola precisam estar totalmente parados, com exceção de um jogador, que pode estar em movimento paralelo à linha de início. A penalidade é recuo de 5 jardas.

Offside - É marcada se um jogador do time que se defende ultrapassar a linha antes do começo da jogada. A equipe recua 5 jardas.

Holding (segurada) – Só é permitido segurar ou agarrar o jogador que está de posse da bola. Todos os demais podem apenas se empurrar. Quando um atacante segura um defensor, seu time é punido com recuo de 10 jardas. Se um defensor segurar um atacante que não esteja com a bola, a penalidade é um recuo de 5 jardas e o time que ataca ganha mais quatro chances de avanço (4 downs).

Interferência no passe - Não é permitido a um defensor deslocar um atacante para impedir a recepção de um lançamento. Ele só pode encostar no atacante no momento da disputa pela bola. Punição: bola do atacante, posicionada no local da falta.

Falta pessoal - São as atitudes que colocam em risco a integridade do atleta. Incluem: atingir intencionalmente a cabeça do adversário com o capacete, segurar a máscara do capacete de outro jogador, atacar os joelhos do quarterback e muitas outras situações. A penalidade é de 15 jardas. Em alguns casos, o infrator pode ser expulso.

Conduta antidesportiva - São atitudes que contrariam o fair play, como provocações exageradas, xingamentos, gestos obscenos etc. A penalidade é de 15 jardas. O jogador que cometer duas faltas desse tipo é expulso. Reclamar acintosamente com um juiz também constitui falta, e encostar nele ocasiona expulsão automática.

POSIÇÕES DOS JOGADORES

ATACANTES

Quarterback - Ele comanda o ataque. No começo da jogada, pode tentar um passe para um recebedor, entregar a bola diretamente nas mãos de um corredor ou tentar avançar ele mesmo.

Recebedores - São os especialistas em receber passes - sejam eles curtos ou em profundidade. Dividem-se em wide receivers e tight ends - estes últimos também atuam como bloqueadores (veja a seguir) em algumas jogadas.

Corredores - Chamados em inglês de running backs, têm como função executar os avanços terrestres, correndo com a bola desde o começo da jogada.

Bloqueadores - Também chamados de "linha ofensiva", têm a função de proteger o quarterback nas jogadas de passe ou abrir espaços para os corredores empurrando os adversários.

DEFENSORES

Linha defensiva - Chamados em inglês de defensive linemen, formam o primeiro nível de combate ao adversário. Sua função é impedir a passagem dos running backs adversários ou derrubar o quarterback antes que ele lance a bola.

Linebackers - Formam um segundo nível da defesa. Sua função é cobrir zonas de passe curto e atacar o corredor adversário que tiver passado pela linha defensiva. Também tentam derrubar o quarterback adversário em algumas situações.

Cornerbacks - Têm a função de marcar os recebedores de passes adversários. Sempre tentam interceptar a bola em um lançamento do quarterback.

Safeties - São o último nível da defesa. Tem como objetivo derrubar um atacante que eventualmente tenha passado por todos os outros jogadores.

ESPECIALISTAS