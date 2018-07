Entenda como funcionará o julgamento do brasileiro César Cielo

SÃO PAULO - Começa entre a noite desta terça e a madrugada de quarta-feira (pelo horário de Brasília) o julgamento de César Cielo, flagrado em exame antidoping durante o Troféu Maria Lenk. O caso foi divulgado no dia 1.º de julho e o nadador pode ser punido. Ele corre o risco de ficar fora do Mundial de Xangai - as provas de natação começam no domingo - e até dos Jogos Olímpicos de Londres, no ano que vem.

Além de Cielo, outros três brasileiros serão julgados em audiência da Corte Arbitral do Esporte (CAS) na China. Henrique Barbosa, Nicholas dos Santos e Vinicius Waked também foram pegos com furosemida, que pode ser utilizada para mascarar outras substâncias dopantes.

Entenda como funciona o julgamento:

1 - Os três árbitros são escolhidos pelas partes envolvidas - um pela Federação Internacional de Natação (Fina), outro pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e o terceiro pela CAS.

2 - A acusação, a defesa, as testemunhas, os peritos e os atletas apresentam seus argumentos aos juízes.

3 - Os nadadores não são obrigados a falar, mas, se forem questionados, podem ter que responder algumas perguntas.

4 - As partes envolvidas entregam todos os documentos que podem servir como provas no caso.

5 - O árbitros se reúnem para analisar documentos e depoimentos, e chegam a uma decisão consensual. O julgamento pode durar até dois dias, por isso, o veredicto é aguardado até sexta-feira.