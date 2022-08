Entenda por que Paulo André, ex-BBB, tirou fotos com o presidente Bolsonaro

Uma foto do ex-BBB e velocista Paulo André com o presidente Jair Bolsonaro tem sido alvo de críticas após viralizar nas redes sociais. A imagem gerou inúmeros comentários com críticas e envolveu os fãs do atleta brasileiro, que ganhou notoriedade ao participar do reality show no início de 2022.

O encontro entre Paulo André e o presidente Jair Bolsonaro aconteceu em 2019, no Palácio da Alvorada, em Brasília. A primeira-dama Michelle também esteve presente. Na ocasião, o chefe do executivo recepcionou o ex-BBB e a equipe brasileira de revezamento 4x100. O grupo havia acabado de participar do Mundial de Revezamento em Yokohama, no Japão.

A equipe formada por Paulo André, Rodrigo Nascimento, Jorge Vides e Derick Souza foi a campeã do torneio, deixando Estados Unidos e Grã-Bretanha para trás. PA foi o responsável por fechar o revezamento, que coroou um grande momento do País na modalidade.

Paulo André, assim como muitos atletas, é integrante do programa das Forças Armadas para esportistas de alto rendimento e tem a patente de terceiro-sargento da Marinha do Brasil.

A alegria com que Paulo André conversa e é fotografado ao lado de Bolsonaro foi alvo de críticas. Muitos internautas se mostraram surpresos e acharam inicialmente que se tratava de uma montagem. Ao se depararem com a notícia da veracidade da foto, alguns disseram que perderam a admiração pelo atleta.