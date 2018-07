Entidade arquiva acusação contra Ricardo Teixeira

Teixeira havia sido citado por David Triesman, ex-cartola britânico, como tendo pedido favores em troca de seu voto pela Inglaterra para sediar a Copa de 2018.

Para fechar o caso, a Fifa resolveu ignorar a declaração de Triesman. A entidade recebeu dossiê das alegações que, segundo Valcke, concluiu que não há nada provado contra o presidente da CBF.

Valcke não disse quais eram as provas que inocentaram Teixeira e nem aceitou entregar o dossiê. Os investigadores, afirmou, checaram as acusações com outras três pessoas, que não confirmaram a informação, e decidiram arquivar o caso.